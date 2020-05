Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kanufahrer löste Suchaktion aus

Ein Kanufahrer hat am Sonntagabend in Norden eine Suchaktion ausgelöst. Der 24 Jahre alte Mann hatte sich ein Kanu in Leysiel gemietet und wollte damit nach Norden paddeln. Unterwegs kenterte er und rief mehrfach um Hilfe. Ein Angler hörte im Bereich des Norder Tiefs die Hilferufe und alarmierte gegen 21.40 Uhr die Polizei, die daraufhin Suchmaßnahmen einleitete. Zur Unterstützung wurde auch die Feuerwehr mit Booten und Drohnen angefordert. Der 24-jährige Kanufahrer schwamm in der Zwischenzeit selbstständig an Land und lief nach Hause. In der Annahme, dass niemand seine Hilferufe gehört habe, meldete er den Vorfall nicht. Um kurz nach 1 Uhr konnte er wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

