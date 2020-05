Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Einbruch in Baucontainer; Wiesmoor - Brand in Holzhaus

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Einbruch in Baucontainer

Unbekannte haben am Wochenende zwei Baucontainer in der Auricher Innenstadt aufgebrochen. Die Täter gelangten zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, auf eine Baustelle in der Kleinen Mühlenwallstraße und öffneten gewaltsam zwei blaue Container. Nach ersten Erkenntnissen wurde unter anderem Werkzeug entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Brandgeschehen

Wiesmoor - Brand in Holzhaus

Auf einem Grundstück in Wiesmoor ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Straße Zweite Reihe ein Holzhaus in Brand. Nachbarn entdeckten das Feuer und alarmierten gegen 12.30 Uhr die Feuerwehr. Mit rund 40 Kräften waren die Feuerwehren Wiesmoor und Marcadsmoor im Einsatz und löschten den Brand. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell