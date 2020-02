Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Siebeldingen, Bismarckstr.: 20.02.2020, 09.10 Uhr Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Landau (ots)

Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer dürfte vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit von Landau-Godramstein kommend den die Bismarckstraße querenden 69-jährigen Fußgänger übersehen haben. Als der Pkw-Fahrer versuchte auszuweichen brach das Fahrzeugheck aus und das Fahrzeug geriet ins Schleudern. Hierbei traf es den Fußgänger und schleuderte diesen einige Meter weit weg, wo er dann am Bordstein zum Liegen kam. Anschließend schlug das Fahrzeug an einer Mauer seitwärts ein und kam zum Stehen. Der Fußgänger wurde dabei schwerstverletzt und musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen werden. Auch der Pkw-Fahrer trug schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

