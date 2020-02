POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbrüche, Fahrzeug beschädigt & Kellerbrand

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Unfall beim Rangieren

Auf rund 2000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag entstand, als ein 25-Jähriger mit seinem Pkw Audi A4 beim Rangieren einen in der Schulze-Delitzsch-Straße den Pkw Audi Q3 einer 26-Jährigen beschädigte.

Ellwangen: Einbruch

Im Zeitraum zwischen Sonntag 26. Januar und Montagmorgen 9 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Einsteinstraße ein, wo sie die Räumlichkeiten durchsuchten. Da das Haus derzeit leer steht und somit kein interessantes Diebesgut zu finden war, verließen die Täter das Gebäude wieder. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Ellwangen: Fahrfehler war Unfallursache

Ein Fahrfehler beim Anfahren war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Montagmorgen gegen 7.40 Uhr Sachschaden von rund 2200 Euro entstand. Der Pkw Audi einer 19-Jährigen war an der Abzweigung Sebastiansgraben / Obere Straße zurückgerollt und hatte dabei den Pkw Audi einer 45-Jährigen beschädigt.

Schwäbisch Gmünd: In Rohbau eingedrungen

Zwischen Samstagnachmittag 15 Uhr und Montagmorgen 6.45 Uhr drangen Unbekannte über ein Baugerüst in einen Neubau in der Rinderbacher Gasse ein. Von den Tätern wurde nichts entwendet, da sich alle Wohnungen im Rohbau befinden und keine Gegenstände dort verwahrt werden. Vermutlich versehentlich kippten die Täter einen Eimer mit Fassadenfarbe um, wodurch Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand, da die Farbe teilweise über die Treppen und eine angrenzende Wand nach unten lief. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Fahrzeug mutwillig beschädigt

Unbekannte verursachten zwischen Freitag, 21 Uhr und Montag, 5.15 Uhr einen Sachschaden von rund 1500 Euro, indem sie die komplette rechte Seite eines in der Mögglinger Straße geparkten VW zerkratzten. Hinweise hierzu werden erbeten an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd-Bargau: 15.000 Euro Schaden bei Brand

Mit fünf Fahrzeugen und insgesamt 27 Einsatzkräften rückten die Freiwilligen Feuerwehren Schwäbisch Gmünd und Bargau am Montagvormittag zu einem Brand in die Schieferstraße aus. Vermutlich wegen eines technischen Defektes war dort in einem Kellerraum ein Trockner in Brand geraten. Das Feuer, das sich zu einem Kellerbrand ausweitete, konnte rasch gelöscht werden; der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Einschätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Brands hielten sich keine Personen im Gebäude auf.

Schwäbisch Gmünd-Lindach: 15-jähriger Fußgänger leicht verletzt

Am Montagmorgen kurz nach 7.30 Uhr erfasste ein 83-Jähriger mit seinem Pkw auf der Täferroter Straße einen 15-Jährigen, der von links nach rechts auf dem Fußgängerüberweg die Fahrbahn querte. Der Jugendliche wurde auf die Motorhaube des Fahrzeuges geschleudert und kam dann auf der Straße zum Liegen. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem Senior und dem 15-Jährigen fuhr der Unfallverursacher davon. Er verständigte jedoch kurz darauf selbst die Polizei und kehrte an die Unfallstelle zurück. Der 15-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen, die noch vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

