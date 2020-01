Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mutmaßlicher Autodieb an Autobahntankstelle vorläufig festgenommen

Stolpe (ots)

Auf dem Rastplatz Stolpe an der BAB 24 hat die Polizei am Donnerstagmorgen einen mutmaßlichen Autodieb vorläufig festnehmen können. Das Auto, mit dem der 28-jährige Mann unterwegs war, wurde in Hamburg gestohlen.

Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe hatten den Fahrer eines Porsche 911 kurz vor 07 Uhr an der Tankstelle überprüfen wollen, als dieser gerade seine Tankrechnung begleichen wollte. Der Mann versuchte zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch unmittelbar durch die Polizei gestellt werden. Die weiteren Überprüfungen der Polizei ergaben schließlich, dass der Sportwagen in der Nacht zum Donnerstag in Hamburg gestohlen wurde. Die Eigentümerin hatte den Diebstahl zu diesem Zeitpunkt noch nicht bemerkt. Einem Vortest zufolge stand der Fahrer zudem unter Drogeneinfluss. Der aus Polen stammende 28-jährige Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Er befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Gegen den Mann wird nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Wie sich herausstellte, ist der 28-Jährige unter anderem wegen Diebstahls und Hehlerei polizeibekannt. Unterdessen hat die Polizei das gestohlene Auto sichergestellt, um es kriminaltechnisch zu untersuchen

