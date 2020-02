POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Wohnungseinbruch - Sachbeschädigung - Unfallflucht - Sonstiges

Polizeipräsidium Aalen

Schorndorf: Auto übersehen

Ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr die Welzheimer-Wald-Straße. Infolge Unachtsamkeit übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf und stieß mit diesem zusammen. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Autos entstand 12.000 Euro Sachschaden.

Schorndorf: Betrunkener Autofahrer landet im Graben

Bei Starkregen befuhr am Montag gegen 5.10 Uhr ein 23-jähriger Peugeot-Fahrer die B 29 in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Ausfahrt Schorndorf-West geriet er zu weit nach rechts, wo er mehrere Leitpfosten überfuhr und danach im Straßengraben landete. Der Autofahrer blieb beim Unfall unverletzt. Weil er mit über 1,4 Promille am Steuer saß, veranlasste die Polizei eine Blutuntersuchung. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Schorndorf: Unfallflucht

1000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Autofahrer, der im Rilkeweg gegen ein geparktes Auto gestoßen ist und danach flüchtete. An dem geparkten Pkw BMW Mini wurde beim Unfall die hinter Stoßstange beschädigt.

Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer und zum Unfallgeschehen, das sich zwischen letzten Donnerstag und Samstag ereignete, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Winterbach: Zu schnell im Kreisverkehr

Mit zu hoher Geschwindigkeit wollte am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr eine 19-jährige BMW-Fahrerin in der Ostlandstraße in einen Kreisverkehr einbiegen. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto, kam von dem Fahrbahnverlauf und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Ihr Auto wurde abgeschleppt.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Freitag die Gartenstraße in Richtung Kernen. Hierbei steifte er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Tiguan und verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Danach flüchtete er unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfall, der sich in der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 15.30 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Oppenweiler: Betrunkener leistete gegen Polizeimaßnahme widerstand

Wegen zwei betrunkenen Männern kam es in einem Mehrfamilienhaus in Oppenweiler in der Nacht zum Sonntag wegen Ruhestörungen zu mehreren Polizeieinsätzen. Einem 42-jährigen Gast wurde deshalb zur Herstellung der Nachtruhe ein Platzverweis ausgesprochen. Der Wohnungsinhaber wehrt sich gegen diese Maßnahme und beleidigte die eingesetzten Beamten. Zur Durchsetzung der Maßnahme musste der aggressive Wohnungsinhaber kurzzeitig von der Polizei fixiert werden, wobei er leicht verletzt wurde.

Der Gast verließ daraufhin das Haus.

Korb: Auffahrunfall

Rund 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Sonntag, gegen 14:15 Uhr in der Winnender Straße. Ein 36 Jahre alter VW-Fahrer bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende 28-jährige KIA-Fahrerin abbremste, da sie nach links in Richtung Sommerhaldenweg abbiegen wollte und fuhr dieser auf. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Waiblingen: Fensterscheiben beschädigt

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:15 Uhr beschädigte ein 34-jähriger Mann in der Mayenner Straße mindestens zwei Fensterscheiben, indem er einen Stein gegen die Scheiben warf. Der Mann wurde kurze Zeit später von einer Streife des Polizeireviers Waiblingen aufgegriffen und zum Polizeirevier verbracht. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er im Anschluss in eine Spezialklinik eingeliefert. Da unklar ist, ob der Mann evtl. noch weitere Fensterscheiben beschädigt hat, werden Zeugen oder ggf. weitere Geschädigte gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Weinstadt: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Sonntag zwischen 1 Uhr und 17 Uhr einen in der Pfahlbühlstraße geparkten Fiat Punto und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der hierbei entstandene Sachschaden am Fiat wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen-Bittenfeld: Wohnungseinbruch

Gegen 23:15 Uhr bemerkte ein Anwohner der Herwarthstraße am Sonntagabend verdächtige Geräusche in seiner Wohnung. Als er sein Schlafzimmer verließ um nachzuschauen, traf er auf einen Einbrecher, der anschließend die Flucht ergriff. Dieser hatte sich zuvor über ein eingeworfenes Fenster Zutritt zur Wohnung verschafft und bereits diverse Schränke nach Diebesgut durchsucht. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Der Einbrecher soll ca. 180 cm groß, 80-85 kg schwer und 25-35 Jahre alt gewesen sein. Er konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung unerkannt entkommen. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Berglen: Motorradfahrer bei Unfall leichtverletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 64 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag. Der Biker fuhr gegen 12 Uhr die Kreisstraße 1913 von Buoch kommend in Richtung Lehnenberg entlang und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Fellbach: Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, zwischen 15:40 Uhr und 17:55 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Bühlstraße, Parkdeck 1 eines dortigen Fitnessstudios, beim Ausparken aus einer Parklücke einen 3er BMW. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug müsste es nach vorliegenden Erkenntnissen um einen blauen Pkw handeln. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711/ 57720.

Schorndorf- Schornbach: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gegen 11:45 Uhr ereignete sich am Sonntag in der Talauenstraße ein Verkehrsunfall. Der Fahrradfahrer befuhr die Talauenstraße Richtung Schorndorf und wurde von dem entgegenkommenden 38- jährigen Pkw Lenker, der links in die Friedrich-Glück-Straße einbiegen wollte, übersehen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei sich der Fahrradfahrer leicht verletzte.

Rudersberg: Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte im Zeitraum zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr, in der Kelterstraße, einen Verkehrsunfall und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher rückwärts aus einer Einfahrt auf die Fahrbahn fahren wollte und hierbei mit der Anhängerkupplung den gegenüberliegend geparkten VW Bus beschädigte. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf (Tel.: 07181/ 204110) zu melden.

