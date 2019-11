Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brand in Biogasanlage

Meppen (ots)

Am vergangenen Mittwoch gegen 17:20 Uhr geriet in der Sandbreestraße in einer dortigen Biogasanlage ein Elektromotor des Blockheizkraftwerks in Brand. Der Brand konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr abgelöscht werden. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt./oal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell