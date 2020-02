Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch - Dieseldiebstahl - Schmorbrand in einem Imbiss - Diebstahl von Bedienungsgeldbeutel - Sonstiges

Aalen (ots)

Wallhausen: Diebstahl von Bedienungsgeldbeutel

Am Sonntag um kurz vor 19:30 Uhr wurde einem betrunkenen Gast in einer Gaststätte in der Buchklinge der weitere Ausschank von alkoholischen Getränken verweigert, daraufhin begab sich der junge Mann in einem von der Bedienung unbeobachteten Moment hinter den Tresen und entwendete aus einer dortigen Schublade den Bedienungsgeldbeutel mit mehreren hundert Euro. Der Dieb war etwa 19-20 Jahre alt und 175 cm groß. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Applikationen, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Basecap mit einem gelben Schild. Hinweise auf die Person erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800.

Crailsheim: Schmorbrand in einem Imbiss

Am Montag um 4 Uhr kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes einer Fritteuse zu einem Schmorbrand mit starker Rauchentwicklung in einem Imbiss am Karlsplatz. Durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort kamen, wurde das Gebäude gelüftet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Crailsheim: Versuchter Einbruch

Am Sonntag um kurz nach 7 Uhr wurde festgestellt, dass in der vorangegangenen Nacht versucht wurde in eine Gaststätte in der Lange Straße einzubrechen. Hierzu wurde eine Scheibe der Terrassentür eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Das Gebäude wurde nicht betreten. Hinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800.

Rosengarten: Vorfahrt missachtet

Von der Kreisstraße 2669 wollte am Montag um kurz vor 07:30 Uhr ein 60-jähriger Lenker eines Peugeot Boxter nach links in die Dr.-Max-Bühler-Straße einfahren. Hierbei übersah er eine 39-jährige Seat-Lenkerin, die in Richtung B19 fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Am Samstag um 11.35 Uhr wollte ein 86-jähriger Lenker eines Mercedes vom Steinbeisweg nach links auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 57-jährigen Audi-Fahrer. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Auf dem BAB-Parkplatz Reußenberg (Fahrtrichtung Heilbronn) wurde zwischen Samstagabend, 22 Uhr und Sonntagmorgen, 10 Uhr, aus dem Tank von einem geparkten Sattelzug etwa 800 Liter Dieselkraftstoff abgepumpt. Der Wert des Diebesgutes wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. An einem weiteren Sattelzug wurde versucht das Tankschloss aufzubrechen. Zu einem Diebstahl kam es hierbei nicht.

Wolpertshausen: Wohnungseinbruch

Ein bislang unbekannter Einbrecher hebelte am Freitag zwischen 9 Uhr und 12:45 Uhr, an einem Wohnhaus in der Grimmbachstraße im Erdgeschoss ein Fenster neben der Haustüre auf. Anschließend wurden im Erdgeschoss und im Obergeschoss sämtliche Räume betreten, Schränke geöffnet und durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde lediglich eine leere Geldkassette entwendet. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Satteldorf: PKW kommt von Fahrbahn ab

Vermutlich aufgrund Aquaplaning kam am Montag um kurz vor 7 Uhr eine 24-jährige Lenkerin eines PKW Mini von der Fahrbahn der BAB 6 ab. Die Mini-Lenkerin befuhr die BAB in Fahrtrichtung Heilbronn. Kurz nach der Anschlussstelle Crailsheim kam das Fahrzeug auf der regennassen Fahrbahn nach rechts ab, durchfuhr einen Graben und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Durch Ersthelfer konnte die junge Frau aus ihrem total beschädigten Fahrzeug, an welchem ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand, befreit werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Flurschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Crailsheim mit vier Fahrzeugen und 13 Kräften im Einsatz. Zudem waren ein Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort.

