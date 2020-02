Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall auf der B 29

Aalen (ots)

Auffahrunfall Schwäbisch Gmünd Am Sonntagabend, gegen 18.59 Uhr befuhr ein 37-jähriger VW-Lenker die B 29 in Richtung Schwäbisch Gmünd. An der Anschlussstelle Hussenhofen musste er seinen VW vollständig abbremsen, da ihm ein bislang unbekannter Pkw-Lenker die Vorfahrt nahm, als er auf die B 29 einfuhr. Ein nachfolgender BMW eines 33-jährigen konnte noch rechtzeitig anhalten. Eine hinter dem BMW fahrende 22-jährige VW-Lenkerin erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den BMW auf. Der BMW wurde durch die Kollision auf den stehenden VW aufgeschoben. Die 22-Jährige und ihr 26-Jähriger Beifahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 12000 Euro. Die B 29 musste bis 20.19 Uhr zur Unfallaufnahme in Richtung Schwäbisch Gmünd gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell