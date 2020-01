Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Industriegebiet) Einbruch 12.01.2020

Konstanz (ots)

Bei der Vorbeifahrt stellten Beamte des Polizeireviers Konstanz am frühen Sonntagmorgen gegen 03.30 Uhr zunächst einen optischen Signalgeber an einer Gaststätte und bei der anschließenden Überprüfung ein eingeschlagenes Fenster fest. Unter Hinzuziehung der Polizeihundeführerstaffel wurde das Gebäude durchsucht, jedoch ohne den Täter aufzufinden. Dieser hatte im Inneren einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und war bereits mit Bargeld in bislang unbekannter Höhe geflohen. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

