Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Fürstenberg) Auto beschädigt 11.01.2020 - 12.01.2020

Konstanz (ots)

Ein unbekannter Täter hat zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr, einen in der Karlsruher Straße abgestellten Opel beschädigt, in dem er die Antenne abgebrochen und das hintere Opel-Emblem abgerissen hat. Zudem verursachte er vermutlich durch Tritte Dellen in die Beifahrertüre. Der Gesamtsachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell