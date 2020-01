Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald) Absichtlich Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein unbekannter Täter in der Abt-Theoger-Straße, kurz vor der Einmündung zum Haldenweg, einen dort abgestellten schwarzen Mercedes der E-Klasse absichtlich zerkratzt. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei St. Georgen (07724 9495-00) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

