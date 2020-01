Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen) Zeugenaufruf zu einem Fahrraddiebstahl 07.01.2020

Hüfingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines Herrenfahrrades der Marke Steven Haze SX am Freitag im Zeitraum von 17.30 bis 17.45 Uhr vor dem Eingang eines Drogeriemarktes in der Straße "Lindenpark". So lange der 34-jährige Eigentümer des Fahrrades einen Einkauf tätigte, entwendeten unbekannte Täter das verschlossen abgestellt Fahrzeug. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu einem Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

