Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Vandale beschädigt Auto 11./12.01.20

Oberndorf-Aistaig (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist in der Sulzer Straße ein Pkw mutwillig beschädigt worden. Der Unbekannte warf eine steinerne Blumenvase auf die Frontscheibe und zusätzlich noch ein abgestelltes Fahrrad gegen die Fahrerseite des Autos. Durch den unkontrollierten Wutausbruch des Täters splitterte die Frontscheibe und es entstanden mehrere Kratzer im Lack, so dass ein Schaden von mindestens 1.000 Euro zurückblieb. Vom Täter fehlt noch jede Spur.

