Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Jugendtreff brennt lichterloh 12.01.20, 06.30 Uhr

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Der im Stadtteil "Lindenhof" in der "Von Gunzert-Strasse" aufgestellte Eisenbahnwaggon ist am frühen Sonntagmorgen in Flammen aufgegangen. Der Schaden wird von der Polizei auf 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Der zum Jugendtreff umgebaute Waggon neben dem Sportplatz geriet noch aus ungeklärter Ursache in Brand. Wie die Polizei Oberndorf zunächst ermittelte, waren noch von Samstag auf Sonntag Besucher in dem bei Jugendlichen beliebten Treffpunkt. Durch die Hitzeentwicklung zersprangen Scheiben und die Fenster schmolzen. Trotz schnellem Eingreifen der Feuerwehr, die mit 15 Mann und 3 Fahrzeugen im Einsatz war, brannte der Innenraum fast vollständig aus. Auch der Rettungsdienst war vor Ort.

