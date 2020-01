Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall mit Fahrerflucht

Konstanz (ots)

-- Rund 1000 Euro Sachschaden an einem geparkten VW Golf verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntag zwischen 15.00 und 17.00 Uhr in der Erfurter Straße, Einmündung Winkelstraße im Bereich eines allgemein zugänglichen Garagenhofs. Vermutlich beim unachtsamen Ein- oder Ausparken verursachte der Unbekannte einen großen Kratzer auf der Fahrerseite des Golfs und entfernte sich dann anschließend von der Unfallstelle. Am beschädigten Pkw konnten weiße Lackantragungen festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise sind an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 0753 995-0, erbeten.

