Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Mofafahrer gestürzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Mittwoch (25.12.2019), gegen 18.25 Uhr, war ein Mann mit seinem Mofa unterwegs auf der L 186 in Richtung Emmendingen. In Höhe des Pendlerparkplatzes an der Anschlussstelle Waldkirch-West ordnete er sich nach links ein, um über die "alte Schnellstraße" (K 5103) in Richtung Suggental abzubiegen. Hierbei kam der 63-jährige Mann zu Sturz. Er blieb nach bisherigem Informationsstand der Polizei unverletzt auf der Fahrbahn liegen. Es steht noch im Raum, dass der Mofafahrer stürzte, weil ihm eventuell ein überholendes Auto zu nahegekommen war. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem Mann fest, weshalb er mit zur Blutentnahme musste. Wer Hinweise zur Klärung des Unfallablaufes geben kann, möge sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Telefon: 07681/40740.

