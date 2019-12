Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Unfall auf B3

Freiburg (ots)

Am Donnerstag befuhr ein Autofahrer die B 3 von Freiburg kommend in Richtung Emmendingen. Auf Höhe einer Tankstelle bei Denzlingen kam der junge Mann aus bislang noch nicht nachweisbarer Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab in den Grünstreifen. Er prallte zunächst gegen dort wildwachsendes Gehölz und sein Wagen drehte sich nach dem Aufprall in ein kleines Bächlein. Der 26-Jährige wurde hierbei -wie es bislang aussieht- nicht verletzt. An seinem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Derzeit steht noch im Raum, dass möglicherweise ein Fahrzeug im Gegenverkehr den jungen Autofahrer zum Ausweichen bewegt haben könnte. Die Ermittler stellten bei ihm erste Verdachtsmomente auf eine Drogenbeeinflussung fest. Wer sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall vom Donnerstag, gegen 14:10 Uhr, machen oder Hinweise zu dem weißen Honda Civic geben kann, möge sich mit der Polizei Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/40740.

