Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Autoknacker auf frischer Tat ertappt.

Lippe (ots)

Am Sonntagmittag wurde ein 33-jähriger Mann aus Litauen erwischt, als er ein Auto durchwühlte. Ein 28-jähriger Barntruper hatte seinen Renault in der Straße Gergerloh geparkt und einen Spaziergang gemacht. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, sah er einen Mann, der das Fahrzeuginnere durchsuchte. Eine Seitenscheibe des Renault war eingeschlagen worden. Der Barntruper rief umgehend die Polizei. Die gerufenen Beamten nahmen den 33-Jährigen vorläufig fest. Bei ihm wurde Diebesgut gefunden, das zwei weiteren zuvor verübten Kfz-Aufbrüchen zugeordnet werden konnte. Die Ermittlungen dauern an. Am Montag wurde der Litauer dem Haftrichter vorgeführt, der den 33-Jährigen in Untersuchungshaft schickte.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell