Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Unfall am Stoppschild.

Lippe (ots)

Gegen 18:45 Uhr am Montagabend fuhr eine Renault-Fahrerin einem vor ihr fahrenden Audi auf, der auf ein weiteres Fahrzeug geschoben wurde. Eine 46-Jährige hielt mit ihrem Skoda an einem Stoppschild auf der Bahnhofstraße, als die 34-Jährige in ihrem Renault mit dem Audi einer 54-Jährigen zusammenstieß, der dadurch mit dem ersten Wagen kollidierte. Alle drei Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden liegt bei rund 8500 Euro. Die Renault-Fahrerin verletzte sich leicht und wurde in ein Klinikum gebracht.

