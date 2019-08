Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Mann vor Kassenautomat angerempelt und schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Bereits am Freitagmittag der vergangenen Woche ist es am Kassenautomaten des Parkplatzes der Euregioklinik zu einer fahrlässigen Körperverletzung gekommen. Ein bislang unbekannter Mann hatte dort gegen 13 Uhr vermutlich versehentlich einen 26-jährigen, gehbehinderten Nordhorner angerempelt. Dieser stürzte und verletzte sich erheblich. Der unbekannte Mann kümmerte sich nicht um den am Boden liegenden 26-Jährigen. Obwohl der etwa 60-jährige, grauhaarige Verursacher noch von seinem Sohn auf sein Fehlverhalten aufmerksam gemacht wurde, entfernten sich beide vom Vorfallsort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

