Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin gestürzt, Verursacherin fährt weiter

Nordhorn (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es an der Neuenhauser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein elfjähriges Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Sie war gegen 15.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Kloster unterwegs, als ihr an der Einmündung zur Schlachthofstraße die Vorfahrt genommen wurde. Eine bislang unbekannte ältere Dame mit rötlichem Haar hatte die Radfahrerin mit ihrem silbernen Auto touchiert. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht am Knie. Die Unfallverursacherin fuhr weiter, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer (05921)3090 entgegen.

