Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Stühlinger: Aufmerksame Zeugen tragen nach vorangegangenem Raub wesentlich zu schnellem Fahndungserfolg bei - Täter leistet bei der Festnahme Widerstand

Freiburg (ots)

Dank des sofortigen Eingreifens aufmerksamer Zeugen konnte am Mittwoch, den 25.12.2019 ein 23-jähriger Deutscher schnell dingfest gemacht werden. Dieser hatte nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 01.45 Uhr einen 53-Jährigen auf der Escholzstraße körperlich angegangen, dabei leicht verletzt und versucht, Wertgegenstände von diesem zu entwenden. Auf diesen Umstand wurden weitere Personen aufmerksam, die in der Folge zum einen sofort die Polizei verständigten, den 23-Jährigen an der weiteren Tatausführung hinderten und zudem die Verfolgung des dann flüchtenden Täters aufnahmen. Hierdurch gelang es, diesen unmittelbar nach der Tat in Tatortnähe festzunehmen. Im Zuge der Festnahme widersetzte sich der 23-Jährige den Maßnahmen der eingesetzten Polizeikräfte und beleidigte diese.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 0761-882 5777 zu melden.

