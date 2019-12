Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Köndringen: Einbruch in die Nikolaus-Christian-Sander-Schule

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24./25.12.2019) wurde in die Räumlichkeiten der Nikolaus-Christian-Sander-Schule eingebrochen. Die Täter durchsuchten mehrere Räume nach möglichem Diebesgut; entwendet wurde letztlich ein unbekannter Geldbetrag aus einer Wechselkasse. Wer in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, in Verbindung setzen.

