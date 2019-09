Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Siegen (ots)

Am Sonntag, dem 15.09.2019, gegen 04.30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung der Siegener Wache im Bereich Fischbacherbergstraße/Freudenberger Straße ein Pkw-Fahrer auf, dessen Fahrweise auffällig war. Um diesen kontrollieren zu können, mussten die Beamten ihren Streifenwagen zunächst wenden und verloren ihn kurzzeitig aus den Augen. Unmittelbar danach konnten die Beamten dann den Pkw im Bereich Wellersbergtunnel feststellen, wo dieser mit einem anderen Pkw kollidiert war. Der 24-jährige Unfallverursacher kam im Bereich der Unfallstelle nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 32-Jährigen. Der 32-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall so stark verletzt, dass er in ein Siegener Krankenhaus verbracht werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Er wurde zur Polizeiwache Siegen verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell