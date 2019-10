POL-GOE: Heiko Fette ist neuer Leiter des Polizeikommissariats Osterode am Harz

Polizeidirektion Göttingen

Das Polizeikommissariat Osterode am Harz steht unter neuer Führung. Am Donnerstag, dem 10. Oktober 2019 wurde der Erste Polizeihauptkommissar (EPHK) Heiko Fette durch den Präsidenten der Polizeidirektion Göttingen, Uwe Lührig, feierlich als Leiter der Dienststelle eingeführt.

"Ich bin überzeugt, dass Heiko Fette sowohl in fachlicher als auch in persönlicher Hinsicht alle Eigenschaften mitbringt, welche der Leiter eines Polizeikommissariats braucht, um seiner Aufgabe in optimaler Weise gerecht zu werden", betonte Lührig. "Dabei kann er nicht nur auf einen breiten Erfahrungsschatz aus vielen Bereichen der Organisation zurückgreifen, sondern verfügt zudem über ein ausgezeichnetes Gespür für aktuelle Entwicklungen und Erfordernisse der künftigen Polizeiarbeit."

In den Polizeidienst ist Heiko Fette im Jahr 1990 eingetreten. Nach dem Aufstieg in den gehobenen Dienst war er zunächst in der Polizeidirektion Hannover eingesetzt und hat dort unter anderem in der Polizeiinspektion Ost im Bereich Einsatz gearbeitet. Mit der Umstrukturierung der Polizei im Jahr 2004 kam Fette zur damals neu gegründeten Polizeidirektion Göttingen und war in den ersten beiden Jahren der Behörde wesentlich am Aufbau des dortigen Dezernats für Einsatz und Verkehr beteiligt. Nachdem er in den Jahren 2006 bis 2009 als Dienstabteilungsleiter in führender Funktion im Einsatz- und Streifendienst der Polizeiinspektion Göttingen eingesetzt war, kehrte er in die Behörde zurück. Dort war er bis zum Jahr 2019 für die strategische Ausrichtung und Organisation der Polizeidirektion Göttingen zuständig.

"Ich freue mich sehr darauf, mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen der neuen Aufgabe zu widmen", betonte Heiko Fette im Rahmen seiner Amtseinführung. "Dabei ist es mir besonders wichtig, die gewachsenen Kontakte zu den regionalen Sicherheitspartnern auch künftig zu pflegen und weiter auszubauen. Denn ich bin überzeugt, dass belastbare Netzwerke und das gegenseitige Vertrauen auf die Stärken des jeweils anderen der einzig zeitgemäße Weg sind, heute wie künftig die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten."

Neben dem Polizeiberuf widmet sich Heiko Fette, der verheiratet und Vater von zwei Söhnen ist, vor allem der Familie und der Musik. Seine besondere Leidenschaft gilt dabei der Posaune, die er seit mehr als 40 Jahren unter anderem im Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Dorste spielt. Daher wurde die Amtseinführung durch zwei befreundete Musiker auf der Trompete musikalisch untermalt.

