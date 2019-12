Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Einbruch in Wiesentalschule - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwischen Freitag, 20.12.19, und Dienstag, 24.12.19, wurde in die Wiesentalschule in Maulburg eingebrochen. Nach dem Aufbrechen einer Notausgangstür gelangte der oder die Täter in die Räume. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Jedoch waren 11 Stühle aus dem Gebäude vor die Schule gestellt worden. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, denen im Bereich der Schule verdächtige Personen aufgefallen waren.

