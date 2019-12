Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung und Diebstahl an Pkw

Frankenthal (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wird im Albrecht-Dürer-Ring in Frankenthal ein blauer Ford Focus beschädigt. An dem Pkw wird der Außenspiegel abgetreten und entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. An dem beschädigten Pkw entsteht ein Schaden in Höhe von ca. EUR300,-.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

PHK'in Ghislaine Werst

Telefon: 06233/313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



