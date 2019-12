Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Waldsee/Schifferstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum 24.12.19-25.12.2019 die Kunststoffabdeckung des rechten Außenspiegels eines weißen Mitsubishi abgetreten. Das Fahrzeug war in der Bahnhofstraße in Schifferstadt geparkt. Im selben Zeitraum zerstachen bislang unbekannte Täter in der Ludwigstraße/Waldsee den vorderen rechten Reifen eines weißen 3er BMW. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell