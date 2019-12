Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Waldsee (ots)

Am 24.12.2019, gegen 17:00 Uhr, kam eine 43-jährige PKW Fahrerin in der Ludwigstraße nach links von der Fahrbahn ab. Dadurch kollidierte die Frau mit einem geparkten PKW, wodurch Fahrzeugteile auf einen weiteren geparkten PKW geschleudert wurden. Die Fahrerin riss das Fahrzeug anschließend nach rechts und streifte dabei mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Schlussendlich kam es mit einem weiteren geparkten PKW zur Kollision, wodurch das Fahrzeug der Fahrerin umkippte und auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stehen kam. Die Frau, die vor Ort angab, durch einen Blick auf ihr Handy die Kontrolle über das Fahrzeug verloren zu haben, war bis auf leichte Nackenschmerzen unverletzt. Da bei der Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt wurde und ein Atemalkoholtest 0,80 Promille ergab, wurde die Frau zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle genommen. Die Frau erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige aufgrund des Unfalls unter Alkoholeinfluss.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell