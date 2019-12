Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vermeintlicher Unfall - beschädigter PKW gesucht

Limburgerhof (ots)

Am Montag, 23.12.2019, zwischen 18:00 und 18:30 Uhr befuhr eine Dame mit ihrem PKW die Albert-Einstein-Alle und bog links in den Ostpreußenring ab. Hier parkten drei Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand, an welchem die Dame mit ihrem PKW vorbeifuhr und vermutlich ein Fahrzeug streifte. Der Schaden müsste sich auf der Höhe des Außenspiegels befinden. Hinweise bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

