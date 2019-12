Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 14-jähriger bei Ladendiebstahl erwischt

Speyer (ots)

Ein 14-jähriger wurde im Rewe City in der Maximilianstraße in Speyer beim Entwenden einer Flasche Wein, sowie zwei weiterer nicht-alkoholischer Getränke erwischt. Im Rahmen der Durchsuchung konnte bei ihm zudem Tabak aufgefunden werden. Der Junge wurde an seinen Vater überstellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl gegen den Jugendlichen eingeleitet.

