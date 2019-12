Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Einfamilienhaus Dienstag, 24.12.2019, zwischen 15:30 Uhr und 19:19 Uhr

Dudenhofen (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am frühen Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Dudenhofen ein. Die Hausbewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht anwesend. Nachdem die Täter im Erdgeschoß nicht fündig wurden, durchwühlten sie im Obergeschoss mehrere Schränke und Schubladen. Hier entwendeten sie Uhren und Schmuck, die dort in entsprechenden Schatullen gelagert waren. Anschließend verließen die Täter scheinbar unbemerkt das Anwesen. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht eindeutig bezifferbar.

Da die Täter über ein Fenster im vorderen Bereich des Einfamilienhauses eindrangen, sucht die Polizei nunmehr nach Zeugen, die im Zeitraum zwischen 15:30 Uhr und 19:19 Uhr verdächtige Personen wahrnahmen. Interessant für die Polizei sind auch ortsfremde Fahrzeuge am Tatobjekt oder der Umgebung.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrüchen schützen, beziehungsweise wie Sie sich bei verdächtigen Wahrnehmungen verhalten sollten, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

