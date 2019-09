Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in Baustellencontainer

B 193 Klein Vielen (ots)

In der Zeit vom 06.09.2019 15:30 Uhr bis 09.09.2019 06:30 Uhr kam es an der Bundesstraße 193, auf Höhe der Ortslage Klein Vielen, zu einem Einbruch in einen Baustellencontainer auf dem Gelände des Umspannwerkes.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter widerrechtlich Zugang auf das umfriedete Gelände. Anschließend brachen die Täter gewaltsam einen abgestellten Baucontainer auf, der als Aufenthaltsraum und Materiallager genutzt wird und entwendeten daraus mehrere Elektrowerkzeuge, eine 40 m Kabeltrommel samt Kabel sowie ca. 50 m Starkstromkabel. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1.500EUR.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Neustrelitz haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter der Telefonnummer 03981- 258 224.

