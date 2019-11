Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Kontrolle Drogen sichergestellt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Bei einer Personenkontrolle "In der Wesbach" in Rockenhausen am Montag gegen 17:00 Uhr hat die Polizei Drogen bei einem Mann sichergestellt.

Weiterhin wurden bei dem 18-Jährigen drogenspezifische Utensilien aufgefunden. Diese werden zwecks einer eingehenderen Untersuchung an das Landeskriminalamt versandt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell