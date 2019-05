Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Kellerbrand - kein Gebäudeschaden

Kamen (ots)

Am Mittwochabend (15.05.2019) bemerkten Zeugen gegen 20.50 Uhr Rauch aus einem Kellerraum eines Hauses an der Blumenstraße. Vorsorglich mussten die Bewohner ihre Wohnungen verlassen und das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Nach ersten Ermittlungen hat Plastik in einem verschlossenen Kellerraum gebrannt. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Mehrere Zeugen haben kurz vor dem Brand mehrere Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren auf einer Wiese direkt vor dem betroffenen Kellerfenster des Hauses gesehen, die möglichweise mit dem Brand in Verbindung stehen könnten.

Weitere Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

