Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugensuche nach Fahrer eines gelben PKW

Dunzweiler (ots)

Am Samstag, 09.11.2019, kam es in der Hauptstraße 51 in Höhe der Pilsstube gegen 17:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. In deren Verlauf fiel ein Junge vor einen gelben Personenkraftwagen, vermutlich einem Kombi, auf die Straße. Durch das besonnene Verhalten des Fahrzeugführers wurde vermieden, dass die am Boden liegende Person überrollt wurde.

Der PKW fuhr von Schmittweiler kommend in Richtung Breitenbach.

Der/die Fahrer/-in des Fahrzeuges wird dringend gebeten sich als Zeuge bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, Tel.: 06373/822-0 oder der Polizeiinspektion Kusel 06381/919-0 zu melden.

