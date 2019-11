Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wohnhausbrand

Hütschenhausen (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen brach gegen 07:00 Uhr des gestrigen Montag vermutlich im Bereich des Kellers unter dem Treppenaufgang ein Feuer in einem Einfamilienhaus in der Kremelstraße aus. Durch das Feuer wurde die Holztreppe vom Keller bis ins 1. OG komplett beschädigt. Des Weiteren waren die Decke, sowie die Wände im Bereich des Treppenaufgangs durch das Feuer und die Hitze stark in Mitleidenschaft gezogen. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Zu Personenschäden kam es nicht. Der Mieter befand sich zum Ausbruch des Brandes nicht zu Hause. Sachschaden: ca. 100.000 Euro. Weiterer Schaden konnte durch die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, welche den Brand bekämpfte, verhindert werden.

