Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 25-jähriger überschlägt sich bei Unfall mehrfach

Speyer (ots)

Unverletzt blieb ein 25-jährger am Montagnachmittag nach einem Unfall auf der B9. Der junge Mann befuhr mit seinem PKW die B9 aus Speyer kommend, Richtung Germersheim. In einer Linkskurve kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb bis auf wenige Schürfwunden unverletzt. Hinweise auf Fahruntüchtigkeit ergaben sich bei der Unfallaufnahme keine. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

