Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Mehrparteienhaus

Limburgerhof (ots)

In der Zeit von 15:30 Uhr - 0:00 Uhr, brachen am 24.12.2019 bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Mainstraße ein. Die Täter verschafften sich auf bisher ungeklärte Weise Zugang ins Innere des Mehrparteienhauses. Anschließend hebelten die Täter eine Wohnungstür im dritten Stockwerk auf. In der Wohnung entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von 18.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

