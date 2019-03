Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Sexuelle Belästigung - Mann fasst Mädchen ans Gesäß

Holzwickede (ots)

Belästigt worden ist gestern Abend (25.03.2019) ein 14-jähriges Mädchen aus Holzwickede. Die Schülerin befand sich gegen 20.30 Uhr auf der Rausinger Straße auf dem Weg nach Hause, als sie hinter sich einen Fahrradfahrer bemerkte. Der fuhr plötzlich an sie heran, fasste dem Mädchen ans Gesäß und ließ sich anschließend wieder zurückfallen. Die 14-jährige sprach den Mann laut an und sagte ihm, dass er sie in Ruhe lassen sollte. Daraufhin entschuldigte er sich und entfernte sich in Richtung Carolinenallee. Der Mann wird als etwa 20 bis 30 Jahre alt, mit dunklerer Hautfarbe und Stoppelbart beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen, eventuell schwarzen Winterjacke und einer schwarzen Kappe. Das Fahrrad konnte nicht beschrieben werden. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

