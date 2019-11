Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher klaut E-Bike und trifft auf Zeugen

Hamm-Mitte (ots)

Der Dieb eines E-Bikes wurde am frühen Freitagmorgen, 15. November, von einem Anwohner an der Dortmunder Straße überrascht. Zuvor brach er ein Gartentor und anschließend eine Gartenlaube auf und nahm das darin abgestellte Rad an sich. Als der Tatverdächtige gegen 3.40 Uhr das Grundstück verlassen wollte, traf er auf den 35-jährigen Bewohner des angrenzenden Wohnhauses. Nachdem der Einbrecher seine mitgeführte Brechstange fallen ließ, flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun einen zirka 40 bis 45 Jahre alten, polnisch sprechenden, Mann. Er ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine stämmige Figur und einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine schwarze Lederjacke und einen grauen Kapuzenpullover. Bei dem geklauten E-Bike handelt es sich um ein blaues 26 Zoll-Damenrad der Marke Prophete. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

