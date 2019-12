Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Feuer

Frankenthal (ots)

Am Montagabend gegen 23:00 Uhr wird die Polizei Frankenthal aufgrund eines Alarms in die Friedrich-Ebert-Schule gerufen. Vor Ort können in der Schule verkohlte Plakate festgestellt werden. Vermutlich gelangen die Täter über eine nicht richtig verschlossene Tür in die Schule, wo sie die Plakate anzünden. Durch die Tat entsteht ein Schaden in Höhe von ca. EUR300,-. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

