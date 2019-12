Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Polizei überprüft Männer mit Waffe

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.12.19, gegen 19 Uhr, wurde die Polizei durch einen Zeugen über eine Beobachtung in Kandern informiert. Er hatte in einer Wohnung zwei Männer gesehen, die mit einer Waffe hantiert hätten. Durch mehrere Polizeistreifen wurde dem Sachverhalt auf den Grund gegangen. Bei einer Überprüfung der Männer konnte dann jedoch festgestellt werden, dass es sich um eine Luftdruckwaffe handelte, zu deren Besitz es keiner Erlaubnis bedarf. Die Männer hatten in der Wohnung Schießübungen auf Dosen durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer im Alter von 25 und 28 Jahren über die Gefahren im Umgang, auch mit erlaubnisfreien Waffen, belehrt. Hiernach übergaben sie die echt aussehende Waffe an die Polizei, welche sie der Vernichtung zuführen wird.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell