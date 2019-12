Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sachbeschädigung an Lieferwagen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.12.19, zwischen 18.30 und 21 Uhr, wurde ein grauer Lieferwagen, Toyota, der auf einem Besucherparkplatz im Gleiwitzer Weg geparkt war beschädigt. Durch Zerkratzen der Fahrertür entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Das gleiche Fahrzeug war bereits am Sonntag, 01.12.19, beschädigt worden, ebenfalls durch Zerkratzen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, 07621 9797-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell