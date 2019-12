Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Vorbildliches Verhalten eines Lkw-Fahrers verhindert möglicherweise Unfall

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.12.19, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein Opel-Fahrer die Überholspur auf der Autobahn A5 in Richtung Norden. Etwa auf Höhe der Tank- und Rastanlage Bad Bellingen kam es am Opel plötzlich zu einem technischen Defekt, wodurch das Fahrzeug ausging. Der Fahrer konnte seinen Wagen lediglich noch in Richtung der Mittelleitplanke lenken und kam teilweise auf der Überholspur zum Stehen. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer erkannte die Gefahr und lenkte seinen Sattelzug auf die Überholspur, wo er stoppte und mittels Warneinrichtungen den nachfolgenden Verkehr auf der Autobahn vor der Gefahrenstelle warnte. Möglicherweise wurde durch das umsichtige Verhalten des Lkw-Fahrers ein Unfall mit dem unbeleuchteten Opel verhindert.

