Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach am Rhein- Verkehrsunfallflucht nach Fahrfehler

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, den 05.12.2019 kam es im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr in Breisach auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße zum Kaiserstuhl zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte beim Ausparken einen anderen PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, wurde das Unfallgeschehen von einem Zeugen beobachtet. Dieser wird nun gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer: 07667-91170 in Verbindung zu setzten. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Der entstandene Gesamtschaden beträgt in etwa 1.000EUR.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell