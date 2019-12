Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - Pkw kollidiert mit Gegenverkehr - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach

Gemeinde Wittlingen, K 6344

Am Donnerstag 05.12.2019, gegen 19:45 Uhr kam es auf der K 6344 zwischen Wittlingen und Lörrach-Haagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen kam derr 81 - jährige Fahrer eines Kleinwagens, welcher in Richtung Wittlingen talwärts unterwegs war auf Höhe des sogenannten "Wittlinger Parkplatzes" aus unbekannter Ursache am Ende einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Kleinbus.

Der Fahrer des Kleinwagens verstarb trotz intensiver sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der 51 - jährige Fahrer des Kleinbusses wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Ein drittes Fahrzeug fuhr in der Folge noch über unfallbedingt herumliegende Teile und wurde hierbei leicht beschädigt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden

Der Unfallaufnahmedienst der Verkehrspolizeikommissariates Weil am Rhein (Tel.: 07621 1500-620) mit Sitz in Lörrach hat die Sachbearbeitung übernommen.

