POL-FR: Efringen-Kirchen: Frau nach Autoüberschlag leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich eine 24-jährige Mitsubishi-Fahrerin am Donnerstag, 05.12.19, gegen 5.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall zu. Die Frau fuhr auf der B3 von Müllheim in Richtung Efringen-Kirchen. Nach der Abzweigung nach Huttingen überholte sie ein Streufahrzeug der Straßenmeisterei. Kurz nach dem Überholen geriet sie möglicherweise aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Straßenglätte ins Schleudern. Sie durchbrach mit ihrem Auto die Leitplanke, wobei sich ihr Fahrzeug überschlug und auf dem Acker zum Liegen kam. Die Frau wurde leicht verletzt. Zum Einsatz des Rettungsdienstes kam es nicht. Am Auto entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro. An der Leitplanke sowie mehreren Verkehrszeichen etwa 4000 Euro Schaden.

