Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht in Parkgarage - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 04.12.2019, im Verlauf des Morgens, wurde in WT-Waldshut ein geparkter VW durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am Golf, der von 08:40 Uhr bis 11:40 Uhr in einer Parkgarage eines Discounters in der Robert-Gerwig-Straße stand, wurde die gesamte rechts Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

